HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ziyarete geldiği torununun evinde ölü bulundu

Ziyarete geldiği torununun evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Karabük’te 3 gün önce torununu ziyarete gelen 86 yaşındaki Fatma Cankatar evde ölü olarak bulundu.Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Karabük’te 3 gün önce torununu ziyarete gelen 86 yaşındaki Fatma Cankatar evde ölü olarak bulundu.

Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86) torununu ziyaret etmek amacıyla 3 gün önce Karabük’e geldi. Torun Fuat Cankatar sabah kahvaltı için uyandırmaya çalıştığı babaannesinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Cankatar’ın vücudunda herhangi bir kesici alet ve darp izi bulunmadığı tespit edilirken yaşlı kadının cenazesinin Bartın’da toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Depremin simgelerinden biri olmuştu! Ayda'dan sevindiren haberDepremin simgelerinden biri olmuştu! Ayda'dan sevindiren haber
Araştırmadan çarpıcı sonuçlar: Trendler çok umursanmıyor! Araştırmadan çarpıcı sonuçlar: Trendler çok umursanmıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Diğer Haberler
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma
Koronavirüslülerin listesini paylaşmıştı! Soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması
İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması
İzmir depreminde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada
Dev beton bloklar araçların üzerine böyle düştü
Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun
'Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun'
İzmir depreminin simgelerinden biri olmuştu! Ayda Gezgin taburcu edildi
Depremin simgelerinden biri olmuştu! Ayda'dan sevindiren haber
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Partili vekil ve eşi koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.