Ziyarete gitti, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde işyerindeki arkadaşına ziyarete giden evli ve 1 çocuk babası elektrikçi Sinan Karayiğit (26), arızalanan dinamoyu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Umurlu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Jeotermal santrali firmasında elektrikçi olarak çalışan Sinan Karayiğit, izinli olduğu için halı yıkama işyerinde çalışan arkadaşının yanına ziyarete gitti. Karayiğit, iş yerinde arızalı olan dinamoyu tamir etmek için arkadaşına yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Karayiğit, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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