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Ziyarete gittikleri halalarının 5 bin lirasını çaldılar 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de ziyarete gittikleri halaları Y.D.'nin evinden 5 bin 740 lira ve cep telefonu çaldığı öne sürülen Y.D.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de ziyarete gittikleri halaları Y.D.'nin evinden 5 bin 740 lira ve cep telefonu çaldığı öne sürülen Y.D. (16) ve M.D. (13) kardeşler, polis ekipleri tarafından otobüsle kaçarken yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana geldi. Ankara'da oturan Y.D. ve M.D. kardeşler, anneannelerini ziyaret etmek için Kırıkkale'nin Deliçe ilçesine geldi. Bir süre burada vakit geçiren iki kardeş daha sonrada aynı ilçede oturan halaları Y.D.'nin evine gitti. İki kardeş, halaları kendilerine yemek hazırlarken çantasındaki 5 bin 740 TL parayı ve cep telefonunu çalıp kaçtı. Odaya döndüğünde yeğenlerinin olmadığını gören hala Y.D., çantasının da karıştırıldığını fark etti. Kurban almak için biriktirdiği paranın çalındığını fark eden hala Y.D., durumu polise bildirdi. Hala Y.D.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Delice'den otobüse binerek Ankara'ya dönen Y.D. ve M.D. kardeşleri Balışeyh ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üzerine arayan polis ekipleri, çalınan para ve cep telefonunu Y.D.'nin iç çamaşırında buldu. Para ve cep telefonu sahibine teslim edilirken, Y.D. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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