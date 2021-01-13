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Ziyaretine gittikleri yaşlı kadına para verip "bereketli olsun diye paranın yanına koy" diyerek 5 bin lira çaldılar

13.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kendisini tanıyormuş gibi evine gittikleri yaşlı kadına para yardımı yapıyormuş gibi davranarak, " Bu parayı senin paranın yanına koy bereketli olsun" diyerek yaşlı kadının yaklaşık 5 bin lira parasını çalan anne ve kız polisin takibi sonucu yakalandılar.

Samsun’da kendisini tanıyormuş gibi evine gittikleri yaşlı kadına para yardımı yapıyormuş gibi davranarak, " Bu parayı senin paranın yanına koy bereketli olsun" diyerek yaşlı kadının yaklaşık 5 bin lira parasını çalan anne ve kız polisin takibi sonucu yakalandılar. Mahkemeye sek edilen kadın tutuklanırken, kızı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlginç hırsızlık olayı Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi’nde 5 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Bülbül K.’nin evine giden Çiğdem G.(40) ve 16 yaşındaki kızı S.G., kendilerini bir yakınları olarak tanıtıp ziyarete geldiklerini söylediler. Yaşlı kadını kandıran anne-kız Bülbül K.’ye söz de yardım etme bahanesiyle bir miktar para verip verdikleri parayı kendi parasının yanını koyup bereketlenmesini söylediler. Dolandırıcılara inanan yaşlı kadın verdikleri parayı evdeki parasının yanına koydu. Paranın koyulduğu yeri gören anne ve kızı yanlarında getirdikleri meyve suyunu yaşlı kadına verip mutfaktan bardak alması için yanlarından ayrılmasını sağlayınca evde bulunan yaklaşık 5 bin lirayı çaldılar. Daha sonra evden ayrılan Çiğdem G. ve S.G. kayıplara karıştılar. Bir süre sonra parasının çalındığını fark eden yaşlı kadın polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 6 işyeri ve 1 halk otobüsünün güvenlik kamerasını kayıtlarını inceleyerek Çiğdem G. ile kızını geçtikleri yerlerden adeta adım adım iz sürüp evlerine kadar takip edip kimliklerini tespit etti. Anne kız Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanarak gözaltına alındılar. Yaşı küçük olan S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Çiğdem G. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Çiğdem G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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