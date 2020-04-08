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  4. Ziyarette hayatını kaybetti! Ölüm nedeni hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı

Ziyarette hayatını kaybetti! Ölüm nedeni hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ziyaret için gittiği arkadaşının evinde hayatını kaybeden KOAH hastası gencin kovid 19 nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybettikten sonra yapılan test sonrası ortaya çıkan gerçeğin ardından, defin işlemini özel kıyafetli ekipler gerçekleştirdi.

Olay, 6 Nisan Pazartesi günü Manavgat Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, arkadaşı Murat Çağlar’ın evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. İncirbelen’in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli’ye gönderilmesini istese de bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat’ta defnedilmesine karar verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden gelen özel ekip, İncirbelen’in cenazesini Manavgat Devlet Hastanesi morgundan alarak Kavaklı Mezarlığı’na getirdi. İncirbelen için ilk olarak 4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı. İncirbelen’in cenazesi, cenaze namazının ardından daha önce korona virüsten yaşamını yitiren Recebiye Okur’un yanında hazırlanmış yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezara tabut içerisinde konuldu.

Mezarın doldurulmasının ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri ve kullandıkları malzemeleri yakarak imha ederken, mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen’in mezarıyla çevresini ilaçladı.
Diğer taraftan Hüseyin İncirbelen’in evinde öldüğü arkadaşı Murat Çağlar ile birlikte yaşadığı ağabeyi yapılan kovid-19 testinin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı. Yetkililer, Hüseyin İncirbelen’in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ölüm vefat koronavirüs

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