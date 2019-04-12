Ziynet eşyası çalan zanlılar Trabzon'da yakalandı

Gümüşhane'de akrabasının evinden ziynet eşyası çalan iki şüpheli, Trabzon'da yakalandı.

Merkeze bağlı Tekke köyünde yaşayan A.İ, 25 Mart'ta, evinde yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını koyduğu yerde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziynet eşyalarının tanıdık kişilerce çalındığı ihtimalini değerlendirerek teknik inceleme başlattı.

Olay günü geldiği kentten bir saat sonra ayrıldığı belirlenen, içinde mağdurun yakını E.Y. ile sevgilisi Y.B'nin de bulunduğu 61 plakalı aracı tespit eden ekipler, zanlıları takibe alarak Trabzon'da emniyet güçlerine bildirdi.

Zanlılar, Trabzon'da polis tarafından yakalandı.

Son bir ayda kiralık araçla Trabzon'da başka hırsızlık suçlarına da karıştığı belirlenen Y.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akrabasının evinden sevgilisiyle birlikte ziynet eşyası çaldığı belirlenen E.Y. ise Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşhane'ye getirildi.

E.Y. de çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çaldığı ziynet eşyalarını arkadaşına verdiğini itiraf eden E.Y'nin bildirdiği adresten alınan altınlar A.İ'ye teslim edildi.

