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Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayram’nın 97.

Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayram’nın 97. yıl dönümünde Gelibolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek halk konserinde Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali sahne alacak. Balıkhane Meydanında sahne alacak.
Gelibolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.yıldönümünü coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Pop şarkıcısı Ziynet Sali, Balıkhane Meydanında konser verecek. Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçe halkını gündüz yapılacak resmi kutlamaların ardından akşam düzenlenecek konsere katılmaya davet etti.

Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da sahne alacak

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