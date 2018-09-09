Ziynet Sali Beylikdüzü'nde konser verdi

İSTANBUL, (DHA) Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 5. Barış Ve Sevgi Buluşmaları'nda sahne alan Ziynet Sali, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın Çardak Altı Sohbetleri'nde 'Sanatta Eğitim, Eğitimde başarıya giden yol nereden geçiyor' konulu söyleşide Ali Poyrazoğlu kendine has sunumuyla izleyicilere deneyimlerini aktardı. Söyleşinin ardından ise Ziynet Sali, kendisini dinlemeye gelenlerin kulaklarının pasını sildi. Çardak Altı Sohbetleri'nde Ali Poyrazoğlu kendine has sunumuyla hem bol bol güldüler, hem de 'eğitim' konusunda önemli bilgiler verdi. Poyrazoğlu, sunumunun ardından Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sali, söylediği şarkılarla kendisini izlemeye gelenleri hem coşturdu, hem de slov şarkılarla da duygulandırdı. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında son olarak Koray Avcı sahne alacak.

