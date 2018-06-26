Ziynet Sali'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraflar!

43 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali, "Müzik yüzünden sevgilim olmadı. Çocuk sahibi olmayı isterdim" dedi
Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
1 / 9
Kısa süre önce yeni albümüyle müzik listelerindeki yerini alan Ziynet Sali, youtube üzerinden yayınlanan, Metabolik TV adlı programın konuğu oldu.
2 / 9
Katıldığı programda ilişki hayatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Sali, ''Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı" dedi.
3 / 9
Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, "Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum" dedi.
4 / 9
Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim" dedi.
5 / 9
Aşk hayatında aradığını bulamayan 43 yaşındaki sanatçı çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
6 / 9
"Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum" dedi.
7 / 9
Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
8 / 9
Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
9 / 9
Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum