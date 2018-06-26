Ziynet Sali'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraflar!

43 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali, "Müzik yüzünden sevgilim olmadı. Çocuk sahibi olmayı isterdim" dedi

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

1 / 9 Kısa süre önce yeni albümüyle müzik listelerindeki yerini alan Ziynet Sali, youtube üzerinden yayınlanan, Metabolik TV adlı programın konuğu oldu.

2 / 9 Katıldığı programda ilişki hayatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Sali, ''Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı" dedi.

3 / 9 Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, "Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum" dedi.

4 / 9 Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim" dedi.

5 / 9 Aşk hayatında aradığını bulamayan 43 yaşındaki sanatçı çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

6 / 9 "Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum" dedi.

7 / 9 Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

8 / 9 Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması