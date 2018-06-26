MAGAZİN

Ziynet Sali'den aşk hayatıyla ilgili ilginç itiraflar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Ziynet Sali, önceki gün YouTube'da konuk olduğu Yankı Alperle'nin programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

43 yaşındaki şarkıcı Ziynet Sali, "Müzik yüzünden sevgilim olmadı. Çocuk sahibi olmayı isterdim" dedi

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

1 / 9

Kısa süre önce yeni albümüyle müzik listelerindeki yerini alan Ziynet Sali, youtube üzerinden yayınlanan, Metabolik TV adlı programın konuğu oldu.

Kısa süre önce yeni albümüyle müzik listelerindeki yerini alan Ziynet Sali, youtube üzerinden yayınlanan, Metabolik TV adlı programın konuğu oldu.
2 / 9

Katıldığı programda ilişki hayatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Sali, ''Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı" dedi.

Katıldığı programda ilişki hayatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Sali, ''Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı" dedi.
3 / 9

Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, "Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum" dedi.

Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, "Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum" dedi.
4 / 9

Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim" dedi.

Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim" dedi.
5 / 9

Aşk hayatında aradığını bulamayan 43 yaşındaki sanatçı çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Aşk hayatında aradığını bulamayan 43 yaşındaki sanatçı çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
6 / 9

"Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum" dedi.

"Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum" dedi.
7 / 9

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
8 / 9

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
9 / 9

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması

Ziynet Sali'den ilginç ilişki açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziynet sali ziynet sali aşk

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 için Güney Koreli ekiple anlaştı

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 için Güney Koreli ekiple anlaştı

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu eşi Gizem'le kavuştu

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu eşi Gizem'le kavuştu

Mustafa Ceceli’den ‘bebek’ yanıtı

Mustafa Ceceli’den ‘bebek’ yanıtı

Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic son haliyle şaşırttı!

Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic son haliyle şaşırttı!

Bensu Soral da photoshop kurbanı oldu!

Bensu Soral da photoshop kurbanı oldu!

Diriliş Ertuğrul'da Aliyar karakterini canlandıran Cem Uçan evlendi

Diriliş Ertuğrul'da Aliyar karakterini canlandıran Cem Uçan evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.