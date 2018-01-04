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Ziynet Sali eski kaleci Tolga Temiz ile aşk yaşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 14:55 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son olarak Anthony Marshall ile bir dönem flört edip ayrılan Ziynet Sali, şimdilerde gönlünü eski kaleci Tolga Temiz'e kaptırdı.

Ziynet Sali eski kaleci Tolga Temiz ile aşk yaşıyor!

Ziynet Sali de modaya uydu!Son olarak Anthony Marshall ile bir dönem flört edip ayrılan Ziynet Sali, şimdilerde gönlünü eski kaleci Tolga Temiz'e kaptırdı.Magazin - 04.01.2018 13:42Yıllardır bir ilişki yaşamayan Ziynet Sali, son dönemlerde ingilizce şarkısının aranjesini ve Avrupa yapımcılığını üstlenen Anthony Marshall ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Mutluluğu Marhall ile bulamayan güzel şarkıcı gönlünü eski kaleci Tolga Temiz'e kaptırdı.

YENİ YILA YENİ BAŞLANGIÇ
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 42 yaşındaki Ziynet Sali, 13 yaş küçük 29 yaşındaki eski kaleci Tolga Temiz ile yılbaşı arifesinde Morini'de görülmüş, ele güne karşı hiç çekinmeden bayağı samimi hareketler sergilemişler.

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ziynet sali Tolga Temiz

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