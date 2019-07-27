Ziynet Sali hayranlarını coşturdu

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, sanatçının söylediği şarkılarına seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Konsere gelenler arasında sanat camiasından Buray ve Şevval Sam gibi isimler de vardı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ziynet Sali, “5 senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün benim için çok özel bir gün, bugün burada ilk kez annem de beni izlemeye geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Poll Prodüksiyon organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında gerçekleşen konserde sanatçı, gitaristi Erkan Erzurumlu ile salsa da yaptı. Sali’nin şarkılarına vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Sali, yaklaşık 3 saat kaldığı sahnesine ’Bana Da Söyle’ şarkısıyla açılış yaptı. ‘Yağmur, Deli Divanenim, Beş Çayı’ gibi şarkılarının yanı sıra yabancı şarkıları da seslendiren Sali, hayranlarını coşturdu.

