HABER

Ziynet Sali hayranlarını coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi.

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, sanatçının söylediği şarkılarına seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.
Konsere gelenler arasında sanat camiasından Buray ve Şevval Sam gibi isimler de vardı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ziynet Sali, “5 senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün benim için çok özel bir gün, bugün burada ilk kez annem de beni izlemeye geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.
Poll Prodüksiyon organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında gerçekleşen konserde sanatçı, gitaristi Erkan Erzurumlu ile salsa da yaptı. Sali’nin şarkılarına vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Sali, yaklaşık 3 saat kaldığı sahnesine ’Bana Da Söyle’ şarkısıyla açılış yaptı. ‘Yağmur, Deli Divanenim, Beş Çayı’ gibi şarkılarının yanı sıra yabancı şarkıları da seslendiren Sali, hayranlarını coşturdu.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”
Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini diktiHayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

El Roman kardeşler sezonu açtı!

El Roman kardeşler sezonu açtı!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.