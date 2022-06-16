Ziynet Sali "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

2.1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Normalleştiremediklerimizden misiniz?" programına konuk oldu. Armağan Çağlayan ünlü şarkıcıya "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusunu yöneltti.

Zaman zaman yüzündeki değişimle gündeme gelen şarkıcı bu soruyu duyunca ayağa kalktı. Sali açıklamasında şunları söyledi:

"Çok derin bir soru gol attın, çalışmadığım yerden geldi. Normaldir ya. Gerekiyorsa normaldir yani, Gülşen'e de çok yakıştırıyorum."



