MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ziynet Sali "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ziynet Sali "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

16.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır sahnelerde olan Ziynet Sali zaman zaman yüzündeki değişimle gündeme geliyor. Sesiyle büyük beğeni toplayan Ziynet Sali Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Sali Armağan Çağlayan'ın sorduğu "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Ziynet Sali "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

2.1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Normalleştiremediklerimizden misiniz?" programına konuk oldu. Armağan Çağlayan ünlü şarkıcıya "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusunu yöneltti.

Zaman zaman yüzündeki değişimle gündeme gelen şarkıcı bu soruyu duyunca ayağa kalktı. Sali açıklamasında şunları söyledi:

drn

"Çok derin bir soru gol attın, çalışmadığım yerden geldi. Normaldir ya. Gerekiyorsa normaldir yani, Gülşen'e de çok yakıştırıyorum."

rnhpynhp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Arkadaş değiliz" dedi! Oğlu yatak odasında onu görünce..."Arkadaş değiliz" dedi! Oğlu yatak odasında onu görünce...
Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi: Benim hikâyem bittiSurvivor'da sürpriz veda! İddialı isim elendi: Benim hikâyem bitti
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Ziynet Sali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.