ZKSM'de yeni sezon başladı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin (ZSKM) 2019-2020 sezon açılışı, Ressam Kadir Ablak'ın hazırladığı "Kritik Eşik" resim sergisi ve "İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu"nun verdiği konserle yapıldı.

Yeni sezonda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi ve konser gibi birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinin sezon açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Hurşit Ziya Taşkent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

- "Reis Bey'i bu yıl Zeytinburnumuzda sahneye koymak istiyoruz"

Arısoy, açılışta yaptığı konuşmada, Zeytinburnu Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetlerini önemseyen ve bu alanda çıtayı yukarı taşımayı görev sayan bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

ZSKM'de bu yıl Devlet Tiyatroları'nın oyunlarını sahneleyeceğini aktaran Arısoy, "Her ayın üç hafta sonu kendi etkinliklerimize ayrıldı, diğer üç hafta sonu da Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunlarıyla yetişkin oyunlarıyla burada sahne alacak. Ekim ayında devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey oynayacak. Reis Bey'e dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü birileri repertuvardan kaldırdı biz Reis Bey'i bu yıl Zeytinburnumuzda ve İstanbulumuzda sahneye koymak istiyoruz." dedi.