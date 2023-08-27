Zodyakla kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme! "Tüm operasyonları başarıyla atlattılar"

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Leros'ta zodyakla kayalıklara çarparak yaralanmıştı. Çift daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Çiftin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

(DHA)

