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Zodyakla kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme! "Tüm operasyonları başarıyla atlattılar"

27.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Leros adasında deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan açıklama geldi. Açıklamada çiftin geçirdikleri tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Zodyakla kaza geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme! "Tüm operasyonları başarıyla atlattılar"

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Leros'ta zodyakla kayalıklara çarparak yaralanmıştı. Çift daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Çiftin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı Yunanistan'da kaza geçirdi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı Yunanistan'da kaza geçirdi

(DHA)

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