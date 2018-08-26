Zombi bebeğiyle evleniyor

Felicity ilk etapta bir oyuncak bebeğe karşı bu duyguları beslemenin yanlış olduğunu düşünmüş. Ama sonrasında duygularını kabul etmiş.

Oyuncak zombi bebeği ile evlenmeye hazırlanıyor

1 / 31 Kadlec ilişkilerini şöyle anlatıyor. 'Kelly'i ürkütücü bebekler koleksiyonu olan bir internet sitesinde buldum ve 13 yaşımdayken bana hediye edildi.

2 / 31 Ama 16 yaşıma geldiğimde ona karşı bir şeyler hissetmeye başladım. O zamanlar bunu kabul etmemeye çalışıyordum.

3 / 31 Eskiden arkadaşlarım vardı ve her zaman onlara aşık olduğumu düşünürdüm. Ama hiçbiri bana şu an hissettiğim gibi hissettirmedi. Şu an normal bir süreçte ilerleyen düzenli bir ilişkimiz var. Eylül ayında evleniyoruz.'

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7 / 31 Zombi geçirmez ev! Özellikle "Walking Dead" isimli diziden sonra, "Acaba gerçekten dünyayı zombiler bassaydı evimizde güvende olabilir miydik?" diye düşünmüşsünüzdür...

8 / 31 İşte Polonyalı mimarlar böyle bir ihtimali göz önünde bulundurarak "Güvenli Ev" ismini verdikleri ilginç bir yapı tasarladılar.

9 / 31 Tasarlanan üst düzey korumalı dikdörtgen şeklindeki evin her tarafı çelik duvarlarla otomatik olarak kapatılabiliyor.

10 / 31 Böylece zombilerden oluşan bir ordu da gelse içeriye giremiyor.

11 / 31 Ayrıca ev, içeriyi savunacak şekilde dizayn edildi.

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