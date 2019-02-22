Zona hastalığı konusunda uzmanlardan uyarı

Dermatoloji Uzm. Dr. Gonca Soyuduru, halk arasında gece yanığı adıyla bilinen ve ağırlıklı olarak 40 yaş üzerinde görülen Zona hastalığının, HIV enfeksiyonunun ilk belirtisi olarak ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gonca Soyuduru, halk arasında gece yanığı adıyla bilinen Zona hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Gonca Soyuduru, suçiçeği virüsü olan ‘varisella zoster’ virüsünün sebep olduğu ve suçiçeği geçiren kişilerde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu açıkladı. Dr. Soyuduru, genelde 40 yaş üzerinde görülen hastalığın nadiren çocuklarda da görülebileceğini belirtti. Zona döküntüleri oluşmadan hemen önce halsizlik ve hafif ateşin olabileceğini de ifade eden Soyuduru, hastalığın belirtilerinin kaşıntı, hassasiyet ve ağrı olduğunu söyledi. Soyuduru, hastalığın HIV enfeksiyonunun ilk belirtisi olarak ortaya çıkabileceğine de dikkat çekti.

"Kaşıntı, hassasiyet veya ağrı ile başlar"

Hastalık ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Soyuduru, "Zona, halk arasındaki adıyla gece yanığı, suçiçeği virüsü olan varisella zoster virüsünün sebep olduğu ve suçiçeği geçiren kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası virüs, sıklıkla gövdedeki sinir köklerinde inaktif olarak kalır. Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle zayıflaması sonrası yerleştiği sinir boyunca çoğalır ve deriye ulaşır. Hastaların 3’te 2’si 40 yaş üzerindedir; fakat nadiren çocuklarda da görülebilir. Zona döküntüleri oluşmadan hemen önce halsizlik ve hafif ateş olabilir. Belirtiler kaşıntı, hassasiyet veya ağrı ile başlar. Ağrı yaygın, bölgesel veya yansıyan ağrı şeklinde olabilir. Tutulum bölgesine göre akciğer veya kalp hastalıkları, safra kesesi hastalıkları veya böbrek hastalıklarında oluşan ağrı ile karışabilir. Ağrı ile döküntülerin gelişmesi arasındaki süre 10 günü bulabilse de ortalama 3-5 gündür. Döküntüler genellikle vücudun bir tarafını tutan kızarık ufak kabarıklıklar şeklinde başlar. Zamanla bu kabarıklıklar büyüyerek içi sıvı dolu yapılara dönüşür. Birkaç gün içinde bu yapılar kabuklanır ve 1-2 hafta içinde dökülür. Tüm deri belirtilerinin ortadan kalkması 2-4 hafta kadar sürebilir" dedi.