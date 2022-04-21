HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zona hastalığı tedavisi için bol bol tüketin

Zona hastalığı tedavisi için bol bol tüketin

21.04.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zona, vücutta ağrılı kızarıklıklara neden olur. Zona hastalığına karşı bazı gıdalar iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bazı gıdaların zonayı önleyebildiği bile ortaya çıktı. Zona hastalığı neden olduğu ağrılar hayat kalitesini düşürerek insanlara zor anlar yaşatabilir. Zona hastalığı sürecinde ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma, ağrıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı bir döküntü, dokunmaya karşı hassasiyet, kaşıntı ile kolay patlayan ve kabuk bağlayan içi sıvı dolu kabarcıklar bulunmaktadır.

Zona hastalığı tedavisi için bol bol tüketin

Zona, su çiçeğinin iyileşmesinden sonra vücutta hareketsiz kalan Varicella Zoster virüsünün yeniden etkinleştirilmesiyle oluşan bir hastalıktır. Uyuyan virüs, genellikle bağışıklık sistemi çöktüğünde, bir stres sarsıntısı veya başka bir tetikleyici faktör tarafından aniden uyandırılır.

iStock-178635431

Uzmanlar, en güçlü zona avcılarından biri olan zoster virüsünün hücresel büyümesini engelleyen bir amino asit olan lizin ile dolu gıdalarda bulunabileceğini söyledi. Lizin proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir. Lizin esansiyel bir amino asittir, yani insan sağlığı için gereklidir, ancak vücut bu amino asiti üretemez. Lizin açısından zengin gıdalar tüketerek Zona hastalığının önüne geçilebilir veya semptomları hafifletilebilir.

LİZİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER HANGİLERİDİR?

  • Et, özellikle kırmızı et ve kümes hayvanları
  • Peynir, özellikle parmesan
  • Morina ve sardalye gibi bazı balıklar
  • Yumurta
  • Soya fasulyesi, özellikle tofu, izole edilmiş soya proteini ve yağı alınmış soya fasulyesi unu
  • Spirulina (hem tatlı hem tuzlu suda yetişebilen bir deniz yosunu türüdür.)
  • Çemen otu tohumu.

iStock-1145330264

ZONA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Zona hastalığı genellikle iki ila altı hafta süreyle seyreder ve kendiliğinden geçer. Çoğu birey sadece bir kez zona olur. Ancak hastalığa neden olan virüs vücudu terk etmediği için bazı vakalarda, özellikle bağışıklık sisteminin iyice zayıfladığı vakalarda durumun birden fazla tekrarlandığı görülmüştür. Zona hastalığı tedavisi için uzmanların önerdiği besinlerden tüketerek kendinizi koruyabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etkisini hemen göreceksiniz! Günde sadece 2 adet yetiyor…Etkisini hemen göreceksiniz! Günde sadece 2 adet yetiyor…
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısıBakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

İlginizi Çekebilir

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.