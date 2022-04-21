Zona hastalığı tedavisi için bol bol tüketin

Zona, su çiçeğinin iyileşmesinden sonra vücutta hareketsiz kalan Varicella Zoster virüsünün yeniden etkinleştirilmesiyle oluşan bir hastalıktır. Uyuyan virüs, genellikle bağışıklık sistemi çöktüğünde, bir stres sarsıntısı veya başka bir tetikleyici faktör tarafından aniden uyandırılır.

Uzmanlar, en güçlü zona avcılarından biri olan zoster virüsünün hücresel büyümesini engelleyen bir amino asit olan lizin ile dolu gıdalarda bulunabileceğini söyledi. Lizin proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir. Lizin esansiyel bir amino asittir, yani insan sağlığı için gereklidir, ancak vücut bu amino asiti üretemez. Lizin açısından zengin gıdalar tüketerek Zona hastalığının önüne geçilebilir veya semptomları hafifletilebilir.

LİZİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER HANGİLERİDİR?

Et, özellikle kırmızı et ve kümes hayvanları

Peynir, özellikle parmesan

Morina ve sardalye gibi bazı balıklar

Yumurta

Soya fasulyesi, özellikle tofu, izole edilmiş soya proteini ve yağı alınmış soya fasulyesi unu

Spirulina (hem tatlı hem tuzlu suda yetişebilen bir deniz yosunu türüdür.)

Çemen otu tohumu.

ZONA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Zona hastalığı genellikle iki ila altı hafta süreyle seyreder ve kendiliğinden geçer. Çoğu birey sadece bir kez zona olur. Ancak hastalığa neden olan virüs vücudu terk etmediği için bazı vakalarda, özellikle bağışıklık sisteminin iyice zayıfladığı vakalarda durumun birden fazla tekrarlandığı görülmüştür. Zona hastalığı tedavisi için uzmanların önerdiği besinlerden tüketerek kendinizi koruyabilirsiniz.



