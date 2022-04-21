Zona hastalığı tedavisi için bol bol tüketin

Zona, su çiçeğinin iyileşmesinden sonra vücutta hareketsiz kalan Varicella Zoster virüsünün yeniden etkinleştirilmesiyle oluşan bir hastalıktır. Uyuyan virüs, genellikle bağışıklık sistemi çöktüğünde, bir stres sarsıntısı veya başka bir tetikleyici faktör tarafından aniden uyandırılır.
Uzmanlar, en güçlü zona avcılarından biri olan zoster virüsünün hücresel büyümesini engelleyen bir amino asit olan lizin ile dolu gıdalarda bulunabileceğini söyledi. Lizin proteinlerde bulunan 22 aminoasitten biridir. Lizin esansiyel bir amino asittir, yani insan sağlığı için gereklidir, ancak vücut bu amino asiti üretemez. Lizin açısından zengin gıdalar tüketerek Zona hastalığının önüne geçilebilir veya semptomları hafifletilebilir.
Zona hastalığı genellikle iki ila altı hafta süreyle seyreder ve kendiliğinden geçer. Çoğu birey sadece bir kez zona olur. Ancak hastalığa neden olan virüs vücudu terk etmediği için bazı vakalarda, özellikle bağışıklık sisteminin iyice zayıfladığı vakalarda durumun birden fazla tekrarlandığı görülmüştür. Zona hastalığı tedavisi için uzmanların önerdiği besinlerden tüketerek kendinizi koruyabilirsiniz.
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