Zona Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanan zona hastalığı özellikle ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkar. Ciltte kaşıntılı kızarıklıklarla kendini gösteren zona, kontrol altında tutulmazsa hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Görme ya da işitme kaybı gibi semptomlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden tıbbi müdahalede bulunulması gerekir. Zona Hastalığı Nedir? Zona hastalığı, suçiçeği hastalığına sebep olan varicella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu bir enfeksiyondur. Suçiçeğine bağlı enfeksiyon bitse bile, varicella zoster virüsü, zona hastalığı olarak nüksetmeden önce sinir sisteminde yıllarca inaktif şekilde kalabilir. Bir diğer adı da herpes zoster olan bu viral enfeksiyonda deride, ağrı ve acıya neden olan kızarıklıklar meydana gelir. Zona genel olarak gövdede, boyunda ya da yüzde su toplayan küçük kabarcıklar olarak kendini gösterir. Çoğu vakada zona belirtileri iki üç hafta içerisinde kaybolur. Hastalığın nüksetmesi nadiren görülür ancak Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde her üç kişiden birinde zona hastalığı görülmektedir.

Zona Neden Olur? Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona, suçiçeği hastalığı geçirmiş herkeste görülebilir. Ancak suçiçeği geçiren herkes hayatının bir evresinde zona hastalığına yakalanacak diye kesin bir kaide yoktur. Sinir sisteminde uzun süre uyku durumunda kalan bu virüs birden aktif hale gelerek zona hastalığına sebep olur. Virüsün aktif hale gelmesinin sebebi bilinmese de ilerleyen yaşa bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesinden kaynaklandığı düşünülür. Bunun nedeni, zona hastalığının yaşlılarda gençlere kıyasla daha yaygın görülmesidir. Varicella zoster, herpes virus grubu adı verilen bir aileye mensuptur. Bu virüsler, uçuğa ve genital iltihaplanmaya sebep olabilir. Bu nedenle zona, herpes zoster olarak da isimlendirilir. Ancak zona ve suçiçeğine sebep olan virüsle uçuk ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep olan virüs aynı değildir. Peki zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir ancak hastayla, özellikle de hastanın yara oluşan bölgeleriyle fiziksel temasta bulunmak, eğer kişi daha önce suçiçeği rahatsızlığı geçirmemişse suçiçeği bulaşmasına neden olabilir. Fakat kişi çocukluğunda suçiçeği geçirmiş ya da aşı olmuşsa herhangi bir bulaşma söz konusu olmaz.

Zona Belirtileri Nelerdir? Zona başlangıcında hissedilen semptomlar genelde ağrı ve yanma hissidir. Zona nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı çoğunlukla ciltte hassasiyet ve ağrı hissidir. Ağrı hissi vücudun tek bir bölgesinde küçük alanlarda meydana gelir. Bu alanlarda oluşan kızarıklıklarla birlikte; İrin ya da su dolu kolay patlatılan kabarcıklar

Omurga ya da gövdenin tamamında görülen isilik

Kulaklarda ve yüzde isilik

Kaşıntı gözlemlenir.

Bazı hastalarda, acı ve kaşıntılı kızarıklıklar haricinde de belirtiler görülebilir. Bunlar:

Ateş

Üşüme

Baş ağrısı

Halsizlik

Kaslarda zayıflık olarak sıralanabilir. Zona ,nadiren daha ciddi ve tehlikeli belirtiler de gösterebilir. Tedavi edilmezse kalıcı hasara sebep olabilen gözde kızarıklık ya da acı,

Ramsay Hunt sendromunun belirtileri olabilen işitme kaybı ya da tek kulakta katlanılamaz ağrı, baş dönmesi, dilde tat kaybı,

Derinin kızarıp şişmesine ve dokunulduğuna acıya sebep olan bakteriyel enfeksiyonlar zona hastasında gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı ve kalıcı hasar oluşumuna izin verilmeden gerekli tedavi uygulanmalıdır. Zona Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir? Çoğu vakada zona hastalığının neden olduğu kızarıklıklar ve iltihaplı kabarcıkların fiziksel muayenesi teşhis koymak için yeterlidir. Eğer fiziksel muayene teşhis koymak için yeterli olmazsa, deriden ya da iltihaplı kabarcıklardan steril bir bez vasıtasıyla sıvı örneği alınarak laboratuvara gönderilir. Burada uygulanacak testler sonucunda kişide varicella zoster virüsü olup olmadığı anlaşılır ve tedavi yöntemi belirlenir. Zona Hastalığı Kanser Midir? Zona hastalığına yakalanan pek çok kişi, halk arasında yaygınlaşan efsanelerden etkilenerek cilt kanseri olduğunu düşünür. Ancak zona hastalığının kanserle ilişkisini gösteren tek bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle zonayı kanserle bağdaştırmak mümkün değildir. Ancak, bağışıklık sistemindeki zayıflıktan kaynaklanan bir hastalık olmasından dolayı zona, diğer pek çok enfeksiyonda olduğu gibi vücudun dış etkenlere karşı zayıfladığının bir sinyalidir.

Kanser mitiyle birlikte yayılan korkulardan biri de "zona hastalığı öldürür mü?" sorusudur. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bir İngiliz üniversitesi, zona hastalığı bulunan 67.000 kişinin bir kısmının aynı yıl içerisinde kalp krizi ve felç geçirdiğini tespit etmiştir. Bu iki durumun zona hastalığıyla net bir bağlantısı bulunmasa da enfeksiyonun organları etkilediği bilindiğinden, dikkat edilmesi ve ilerlemeyi yavaşlatıcı bir tedavinin uygulanması gerekir. Zona Nasıl Tedavi Edilir? Zona nasıl geçer? Bu hastalık için, hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak zonanın ilerleyişini yavaşlatan, virüsü baskılayan haplar ve kremlerle, hastanın semptomların yarattığı rahatsızlıklardan minimum düzeyde etkilenmesi sağlanır. Zona hastalığında; Ağrıyı azaltmak ve tedaviyi hızlandırmak için asiklovir ya da famsiklovir etken maddeli ilaçlar

Şişkinliği ve ciltteki hassasiyeti gidermek için ibuprofen etken maddeli anti-inflamatuvar ilaçlar

Kaşıntıyı azaltmak için difenidramin etken maddeli antihistaminik ilaçlar kullanılarak semptomlar hafifletilir. İlaçlar haricinde zona hastalığına yakalanan kişilerin evde uygulayabileceği yöntemler de mevcuttur. Bunlar: Bol bol dinlenmek

Kaşıntıyı ve ağrıyı azaltmak için yara oluşan bölgelere soğuk kompres uygulamak

Kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu sürmek

Jel haldeki yulaf ezmesiyle banyo yapmak şeklinde sıralanabilir. Zonaya bağlı belirtiler, etken maddeye bağlı olarak genellikle birkaç hafta içerisinde sona erer ve nadiren nükseder. Ancak 10 gün içerisinde hastalığın yarattığı rahatsızlıklarda bir azalma olmadıysa doktorunuzla görüşmelisiniz. Vücudunuz etken maddeye karşı direnç gösteriyor olabilir.