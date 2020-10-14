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  4. Zongudak'ta bıçaklı, şiirli ve kitaplı intihar girişimi! Güçlükle ikna edildi

Zongudak'ta bıçaklı, şiirli ve kitaplı intihar girişimi! Güçlükle ikna edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 02:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşinden 4 yıl önce boşanan bir kişi çocuklarını göremediğini iddia ederek elinde bıçakla adliye önünde intihar girişiminde bulundu. Zanlının elindeki bıçağı karnına dayayarak önce şiir, ardından kitap okuması dikkatlerden kaçmadı.

Zongudak'ta bıçaklı, şiirli ve kitaplı intihar girişimi! Güçlükle ikna edildi

Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi.

Eşinden 4 yıl önce boşanan İbrahim A.’nın 3 kız çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Çocuklarını göremediğini iddia eden İbrahim A. akşam saatlerinde Kdz. Ereğli Adliyesi önüne gelerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

"HEPİNİZ ZALİMSİNİZ"

Kanlar içerisinde kalan İbrahim A., elindeki bıçağı karnına dayayarak polislerin yaklaşmasına izin vermeyerek önce şiir okudu, ardından ise eline kitap alıp okudu. “Adalet istiyorum” diyen şahıs, zaman zaman kendisini dikkate almadığını düşündüğü çevredeki vatandaşlara “Hepiniz zalimsiniz” diye bağırdı.

SAVCININ SÖZLERİ SONRASI BIÇAĞI BIRAKTI

İbrahim A. olay yerine gelen savcının uzun süren ikna çabasının ardından “Bıçağı bırakmadığın sürece çocuklarını sana gösteremem, önce elindeki bıçağı bırakman lazım” demesi üzerine elindeki bıçağı bıraktı. Polis ekipleri A.’yı ellerinden kelepçeleyerek kontrol altına alırken, tedavisi için ambulansa götürdü. İbrahim A. hastaneye götürülerek yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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