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Zonguldak 1'inci Kitap Fuarı açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle düzenlenen Zonguldak 1'inci Kitap Fuarı, üniversitenin merkez kampüsünde açıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle düzenlenen Zonguldak 1'inci Kitap Fuarı, üniversitenin merkez kampüsünde açıldı.

BEÜ Spor Salonu'nda 70 yayınevi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen Zonguldak'ın ilk kitap fuarının açılışına, Vali Ahmet Çınar, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kitapseverler katıldı. Yayınlanan 3 kitabıyla aynı zamanda yazar olan Vali Ahmet Çınar, insanların ve medeniyetlerin kitap üzerinde gelişimlerini yaptığını söyledi. Geleceğe aktarımın en güzel kitapla mümkün olduğunu ifade eden Çınar, "Birincisi olan bir fuar başlattık. Bu başlangıç çok önemli. Başlarsanız devamı geliyor, gelişiyor. Törenler hayatı etkin kılma teknikleri olarak bilinir. Fuarlar da törenlerin bir parçası, vitrine çıkma bir şeyin önemini herkese algılarına etki edecek seviyede bir çalışma yapmak demektir. Kitap okumanın değerini bilmeyen yok. Kitapsız olmaz. Bu nettir. İnsanlar, medeniyetler kitap üzerinde gelişimlerini yaparlar. Bütün medeniyetlere geçmişten geleceğe aktarımlar büyük oranda kitap üzerinden olur. Bunun farkında olarak bizim fuar vesilesiyle kitap fuarını duyurmamız, kitaba önem verildiğimizi bu şehre ilan edersek, bu gayretimizin sebebi ve amacı her şeyiyle anlaşılmış olur. İnşallah bundan sonra da devamı gelir." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, yayın evlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi. 7 Ekime kadar açık kalacak olan fuara gelen ortaokul ve lise öğrencileri de kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

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