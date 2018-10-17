HABER

Zonguldak açıklarında ceset sanılan cisim yunus ölüsü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti.  Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta deniz üzerinde ceset olduğu iddiası üzerine botla açılan sahil güvenlik ekipleri, bunun yunus ölüsü olduğunu tespit etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi Fener Semti açıklarında meydana geldi. Su üstünde bir cismin hareketsiz olduğunu görenler, ceset olabileceğinden şüphelenerek polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla denize açılarak cismin yanına ulaştı. Yapılan incelemede bunun yunus ölüsü olduğu tespit etti. Yunus ölüsü, sopa ve halat yardımıyla Kapuz sahilinden karaya çıkartıldı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
Kocaeli'de yakılmış kedi bulunduKocaeli'de yakılmış kedi bulundu
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

‘Karım kayboldu’ diye polise gitti, korkunç gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Dünyanın en ölümcül hayvanları

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.