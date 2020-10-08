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Zonguldak açıklarında uçak düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı ilçesi açıklarında uçak düştüğü iddialarıyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uçağın su almak için denize indiğini düşme olayının söz konusu olmadığını açıkladı.Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı ilçesi açıklarındaki bölgede kargo uçağının düştüğü iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı ilçesi açıklarında uçak düştüğü iddialarıyla ilgili açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, uçağın su almak için denize indiğini düşme olayının söz konusu olmadığını açıkladı.
Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı ilçesi açıklarındaki bölgede kargo uçağının düştüğü iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Zonguldak’tan da AFAD ekipleri ihbara konu olan bölgeye hareket etti. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı da ihbara ilişkin arama tarama çalışmaları başlattı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler de ihbarın yapıldığı bölgeye sevk edildi.

Yangına su almak için inmiş
Ekiplerin arama tarama çalışmaları sonrasında gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Uçağın Karabük’teki yangına müdahale etmek için bölgeye geldiği öğrenildi. Uçağın kargo uçağı değil yangın müdahale uçağı olduğu belirtildi. Açık denizde balık avlayan balıkçıların ihbarı üzerine bölgede arama tarama yapan ekipler, uçağın Karabük’teki yangına su almak için alçaldığını tespit etti. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, da ilk etapta uçak düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak kısa sürede yapılan araştırmada uçağın su almak için indiğini düşme durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.
Kısa sürede olayın ortaya çıkmasının ardından ekipler rahat bir nefes aldı. Öte yandan Karabük’te dün gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenen ormanlık alanda söndürme çalışmaları sürüyor.

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