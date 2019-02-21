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Zonguldak Adliyesi önünde silahlı kavga; 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

  Zonguldak'ta, iki aile arasında görülen duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı, Selçuk Koçaklı (33) tabancayla ağır şekilde yaralandı.

Zonguldak'ta, iki aile arasında görülen duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı, Selçuk Koçaklı (33) tabancayla ağır şekilde yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Bir davadan çıkan aile ile davalı oldukları iddia edilen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında davalı kişi, aracından aldığı tabancayla karşı aileden olan Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Selçuk Koçaklı, kanlar içinde yere yığıldı. Polis, adliye önünde çıkan arbedeyi ayırmak için silahını havaya kaldırarak kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bir süre sonra kalabalık dağıldı.
Öte yandan sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selçuk Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir yerel gazetede çalıştığı öğrenilen Koçaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi tespit eden polis, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde aracını buldu. Adı henüz öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki yakınlarıyla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kavga anları
-Silahın çekilmesi
-Ambulansların gelişi
-Adliye önünden detaylar
-Polislerin müdahale etmesi
-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Gürkan GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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