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Zonguldak Belediye Başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin kazandığı Zonguldak'ta, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Alan'ın en yakın rakibi CHP adayı Şenol Şanal ise yüzde 38 oy aldı. Ömer Selim Alan, Madenci Anıtı'nda toplanan partililerin tebrikleri kabul etti.

ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

Ömer Selim Alan, 1979 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ,orta ve lise eğitimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans yapan Dr. Alan, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başlayan Dr. Alan, Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak il yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim Alan, 6 yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim Alan, İngilizce bilmektedir.

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