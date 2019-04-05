Zonguldak Belediyesi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye başkanlığı mührünü Dr. Ömer Selim Alan’a teslim eden Muharrem Akdemir, “5 yıl sonra CHP’ye geri almak üzere mührü teslim ediyorum’ dedi. AK Parti’den belediye başkanı seçilen Alan ise “En iyi Zonguldak’ı göstermek için hiç durmadan çalışacağız. Ben hep demiştim. En az üç dönem istiyoruz. İnşallah bu başlangıç olacak. Belediyeyi vermeye hiç niyetim yok” diye cevapladı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucuna göre AK Parti’den Zonguldak Belediye Başkanlığı’nı kazanan Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediyesi’ne giderek CHP’li Muharrem Akdemir’den görevi devraldı.

Belediye personeli tarafından kapıda karşılanan Dr. Ömer Selim Alan, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’e de bugüne kadar verdiği hizmetler için de teşekkür ederek çiçek takdim etti. Belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerin yer aldığı dosyaları Dr. Selim Alan’a sunan Akdemir de belediye başkanlığı mührünü teslim ederken “5 yıl sonra CHP’ye geri almak üzere teslim ediyorum” dedi.

Akdemir, “Demokrasimizin olmazsa olmazlarından seçimleri 31 Mart akşamı tamamladık. Zonguldak’ta gerçekten seviyeli, mükemmel, Zonguldak halkına ve siyasilere yakışır şekilde seçim atmosferi yaşadık. Üslubuyla, söylemleriyle, dostluklar ve arkadaşlıkların ön plana çıkmasıyla Zonguldak’ta güzel bir demokrasi dersi verildi. İstiyorum ki bu Zonguldak’taki seçim havası tüm Türkiye’ye de örnek olsun. Zonguldak halkı hür iradesini sandığa yansıttı ve değerli başkanım Dr. Selim Alan beyi uygun buldular. Görevi devralmaya geldiler” diye ifade etti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da yapılacak hizmetlerin destekçisi olacaklarını vurguladılar. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de “Zonguldak halkı da bize inandı. Oyunu verdi. Biz de bundan sonra büyük bir mesuliyetin altındayız. İnşallah çok daha güzelini yapacağız. Çok daha iyisini yapacağız. Verdiğimiz sözleri tutacağız. Artık sözün bittiği çalışmanın başladığı yerdir. Cenab-ı Hak bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Çok konuştuk ama bütün siyasi partilerin mensuplarına başta değerli başkanım olmak üzere Zonguldak halkının tümüne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Görevi devralan Dr. Ömer Selim Alan da “Bizi kabul ettiği için nezaket gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmetler için de Zonguldaklı olarak ayrı teşekkür ediyorum. Kendisine çok defa ziyarete gelmiştim. Sağ olsun bizi her zaman aynı nezaket ve güler yüzle karşıladı. Elinden gelenin fazlasını da yaptı. Altını çizerek teşekkür ediyorum. Konuşmak zor. 115 gün çok konuştuk. Artık icraat zamanı. Zonguldak’ın hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın vatandaşlarımızı kucaklamak için söz vermiştik. Bu dakikadan sonra da bunu yapacağız. Zonguldak’ın çok hizmete ihtiyacı var. Söz veriyorum. Ekibimizle, teşkilatlarımızla beraber Ömer Selim Alan olarak Zonguldak’ın emrindeyim. Sizlerin derdiyle dertlenmek için yola çıktığımız 5 aylık süreci tamamladık. Ben bizleri tercih eden oy veren vermeyen bütün vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Hepsi rahat olsun. Hep birlikte yeni Zonguldak diye yola çıktığımız yolculukta en iyi Zonguldak’ı göstermek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hepsine verdikleri oyları helal ettireceğiz. Ben hep demiştim. En az üç dönem istiyoruz. İnşallah bu başlangıç olacak. Belediyeyi vermeye hiç niyetim yok. Çünkü biz 10 sene bekledik bu anı” şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan da “Ömer Selim Alan başkanım ortam sıcak oldu dedin demek ki bahar geldi. Kıymetli Muharrem beye, meclis üyesi arkadaşlarıma, 5 yıl boyunca görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Eksiğiyle fazlasıyla muhakkak bu görev yapıldı. Allah onlardan razı olsun. Bu zor bir iş, işimiz yeni başlıyor dediniz. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. İşin zor, yükün çetin. Bu ekip yardımcın ama Allah’ta yardımcın olsun. Sana düstur olacak bir hediye takdim ediyorum. Zonguldak aklı selimde buluştu. Artık Selim’e Ömer gibi adaletli olmak yakışır. Hakkaniyetle yönetmek yakışır. Adaletin terazisini herkese eşit olarak vermek uygulamak yakışır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Ömer Selim Alan, personel ile vedalaşan Muharrem Akdemir’i yolcu ettikten sonra koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti.

