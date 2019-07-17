Zonguldak BEÜ İbn-i Sina Kampüsü yeni öğrencilerini bekliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Sağlık Kampüsü yapılan büyük yatırımlarla ve sunduğu sağlık hizmetleriyle Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık üssü olmaya devam ediyor. Yılda 500 binin üzerinde hastaya hizmet veren kampüste 5 binden fazla öğrenci de eğitim görüyor. İbn-i Sina Kampüsü yakınında yer alan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlar ile öğrenciler yürüme mesafesinde modern barınma imkanlarına sahip. Tam donanımlı İbn-i Sina Kampüsü bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 5 bin 491 öğrenciyi geleceğe hazırlarken; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yılda 500 binden fazla hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Kampüste yer alan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 gün 24 saat açık olarak hizmet veren kütüphane ve etüd merkezleri, merkezi yemekhane, anaokulu, öğrenci kulüp odaları, toplantı salonları, kafeterya ve kitabevi, PTT, kuaför, kargo, çamaşırhane/kuru temizleme ve banka hizmetleri ile de kullanıcı dostu bir kampüs özelliği taşıyor. İbn-i Sina Kampüsü imkânlarının basına tanıtımı sırasında konuşan Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; Üniversiteleri ve Batı Karadeniz bölgesi için İbn-i Sina Kampüsünün önemine değindi.

“Sağlık çalışanları her türlü imkânı hak ediyor.”

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İbn-i Sina Kampüsü’nde bir yandan sağlık alanında nitelikli insan yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan yılda 500 bin den fazla Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesinden gelen hastaya hizmet sunmaktayız. Üniversitemizin en temel alanlarının başında gelen sağlık alanı ile ilgili çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu bağlamda sağlık çalışanları her türlü imkânı hak ediyor. Biz de gelişen şartlara göre imkânlarımız ölçüsünde sürekli iyileştirmelere gidiyoruz. Nitelikli sağlık çalışanı yetiştirmek için halen İbn-i Sina Kampüsünde; Tıp Fakültesi’nde 953, Diş Hekimliği Fakültesi’nde 417, Eczacılık Fakültesi’nde 216, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bin 444, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2 bin 274 ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 158 öğrenci olmak üzere toplam da 5 bin 491 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. YÖK 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri Kapsamında İbn-i Sina Kampüsü’nde yer alan mekânda erişebilirlik standartlarını karşılayan Diş Hekimliği Fakültesine “Turuncu Bayrak” ödülü verdi. Geçen yıl Tıp Fakültesine de “Turuncu Bayrak” ödülü verilmişti. Üniversitemizde engellerin kaldırılması için gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla yapıyoruz. Bunun yanında kalite çalışmalarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2018 yılından itibaren 6 yıl süre ile akredite edilen Tıp Fakültemizin çalışmaları kayda değerdir. Kampüste sağlık çalışanlarına ve adaylarına yönelik verilen nitelikli eğitim ve sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması için anaokulu, kütüphane, merkezi yemekhane, öğrenci kulüp odaları, kafeterya ve kitabevinin yanında PTT, kuaför, kargo, çamaşırhane ve banka hizmetlerinin bulunduğu alanlar da mevcuttur. İbn-i Sina Kampüsü’nün nitelikli hizmet vermesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında sağlık alanında eğitim almak için aramıza katılacak olan 2 bin 200 civarında öğrencimize şimdiden hoş geldiniz diyorum” dedi.