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  4. Zonguldak'da dehşet! Psikolojik sorunlar yaşayan kişi, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı

Zonguldak'da dehşet! Psikolojik sorunlar yaşayan kişi, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı

27.08.2024 00:27
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Zonguldak'da dehşet! Psikolojik sorunlar yaşayan kişi, ailesinden 4 kişiyi bıçakladı

Alınan bilgiye göre, O.Ş, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA-20240826-35490293-35490291-ZONGULDAKTA_ABLASI_ENISTESI_VE_YEGENLERINI_BICAKLA_YARALAYAN_SUPHELI_GOZALTINA_ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı, apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynırında buldu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bıçak
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