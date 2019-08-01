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Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kahvehanede oyun masasında çıkan kavgada B.Ö., tabanca ile ateş ederek A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. elinden aldığı tabanca ile B.Ö.'yü bacağından vururken, kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş. de bacağından vuruldu. Polis, olay yerinden kaçan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Olay, sabah saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, A.T. ve H.T. ile B.Ö. oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Kavga dışarıya taşarken B.Ö. tabancasını çıkartarak A.T.'yi bacağından vurdu. A.T. yaşanan boğuşma sırasında B.Ö.'nün elinden silahı aldı. A.T. silahı ateşleyerek B.Ö.'yü bacağından
vurdu.

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KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU

Bu sırada silahtan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan R.Ş.'nin bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de bir binanın üçüncü katındaki dairenin camına isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bacağından vurulan A.T. ile kavgaya karışan kardeşi H.T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan B.Ö. ile R.Ş. hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan 2 kişiyi ararken, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kavga

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