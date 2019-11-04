HABER

Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs sahipleri yolu kapattı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs sahipleri yolu kapattı. Polisin müdahalesiyle, minibüsçüler tarafından girişi engellenen halk otobüsleri mahalleye girdi.
Ereğli ilçesinde köy statüsündeyken referandumla belediyeye bağlanarak mahalle olan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye, halk otobüsleri seferi başlatmak istedi. Mahallenin toplu taşımasını sağlayan Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği’ne bağlı minibüs sahipleri, karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. 2012 yılında Zonguldak İdari Mahkemesine açılan davada, yetkinin tamamen belediyede olduğu ve rotasyon çalışmasının belediye tarafından yapılmasına karar verildi. Ören Yeni Mahallesi’nin bugüne kadar toplu taşımacılığını yapan minibüs sahiplerine, belediye tarafından gönderilen yazıda bir daha bu mahalleden yolcu alamayacakları tebliğ edildi. Mahalle girişinde nöbet tutan belediyeye bağlı zabıta ekipleri, minibüslerin girişine izin vermedi. Minibüs sürücüleri de yolu kapatarak halk otobüslerinin mahalleye girmesine izin vermedi.
SÜRÜCÜLER ARASINDA GERİLİM ARTTI
Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, minibüs ve özel halk otobüsü sürücüleri arasında gerilimin artması üzerine mahalle girişine gitti. Polis, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Minibüs sahipleriyle konuşan Ferdi Kuyu, mahalleye girişlerinin yasak olduğunu söyleyerek, aksi bir durum halinde cezai işlem uygulayacaklarını ifade etti. Emniyet müdürü Ferdi Kuyu, konuşmasının ardından minibüs sahiplerinden dağılmalarını istedi. Ayrıca Kuyu, mahalle içerisinde servis yapan halk otobüsünün önünü kestiği ve servisine engel olduğu iddia edilen bir minibüs sürücüsü hakkında işlem yaptırdı. Bu sırada Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği Başkanı Recep Günaydın, sinir krizi geçirdi. Günaydın, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BELEDİYE: 'KANUNU UYGULUYORUZ'
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, belediye olarak ilgili kanunu uyguladıklarını ifade etti. Köyün, mahalle statüsünü kazanmasının ardından yasa gereği toplu taşımanın belediyenin anlaştığı özel halk otobüsleri tarafından yapılması gerektiğini anlatan Mendeş, “Mahalle olduktan sonra halk otobüslerinin bu bölgeye yolcu taşıyor olması gerekir ancak Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri ısrarla kanuna aykırı davranarak mahallenin içerisine girip yolcu alıp tekrar şehir içine dönmekte ısrar ediyorlar. Bugün burada kanunun gereğini yerine getiriyoruz. Buna karşı gelerek Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri eylem yaparak kanunu engellemeye çalışıyorlar” dedi.

FOTOĞRAFLI

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasındaKayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında
BM’den İdlib'e insani yardımBM’den İdlib'e insani yardım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.