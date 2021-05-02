Zonguldak Havaalanı’nın ilk yolcu uçağı Almanya’ya uçtu

Zonguldak Havalimanı 2 bin 131 metre uzatılıp, 45 metre genişletilerek 190 yolcu kapasiteli büyük tip uçaklara açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Almanya’ya gidecek yolcuların sosyal mesafe kuralına uyularak, giden yolcuların önce ateşleri ölçüldü. Ardından pasaport kontrolü yapıldı. Sunexpress Havayollarına ait giden yolcu uçağı bugün 15.30 gibi havaalanına sorunsuz şekilde iniş yaparak 115 yolcusu ile Almanya ’nın Düsseldorf şehrine 17.30’da hareket etti.

Corendon Havayolları ise 21 Mayıs Cuma günü karşılıklı olarak Düsseldorf-Zonguldak seferlerine başlıyor. (İHA)



