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  4. Zonguldak Havalimanı’nda pist uzatma ve genişletme çalışmaları başladı

Zonguldak Havalimanı’nda pist uzatma ve genişletme çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Havalimanı pist uzatma ve genişletme çalışmaları başladı.İlçeye bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 1999’da kurulduktan ve 2002’de kapatıldıktan sonra 2007’de tekrar hizmete girmesi ile yurt içi ve yurt dışı seferleri başladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Havalimanı pist uzatma ve genişletme çalışmaları başladı.

İlçeye bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 1999’da kurulduktan ve 2002’de kapatıldıktan sonra 2007’de tekrar hizmete girmesi ile yurt içi ve yurt dışı seferleri başladı. Ancak Havaalanı’na iniş yapacak olan uçakların inişine engel olan pistin uzatma ve genişletme çalışmaları Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı. Pist 300 metre uzatılması ve 15 metre genişletilmesi şeklinde planlandı. İş makineleri ile Devlet Demir Yollarına (DDY) ait köprünün altında bulunan ev ve atıl vaziyetteki binaların yıkımına başlanıldı.

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