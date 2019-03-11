Zonguldak Havalimanı'nda test uçuşları başladı

Zonguldak Havalimanı'nda test uçuşlarına başlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) 5 kişilik teknik ekibi havalimanında 5 gün boyunca test uçuşları gerçekleştirecek.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanın gelişmesiyle ilgili bölgenin tüm sivil toplum kuruluşlarının ve üst yöneticilerinin büyük beklentisi olduğunu söyledi.

Havalimanında eksik olan teknik sistemin tamamlanmasına ilişkin çalışmalara değinen Özşahin, "Bu halk dilinde ILS diye bilinen bir sistem. Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmamızın neticesinde özellikle çevresel düzenlemeler, arazi temini, tesisi konusunda uzun bir zaman kaybettik. Bu çalışmalar bu hafta içerisinde tamamlandı. Bugün de kontrolleri yapmak üzere DHMİ tarafından teknik donanımlı bir uçak geldi. Bu uçak sadece bu teknik sistemler için donatılmış bir uçak. 5 kişilik bir ekip bu sistemin, genel uçuş sisteminin kontrolünü yapacak." diye konuştu.

Özşahin, kısa ve uzun vadeli çalışmaları olacağını dile getirerek, "Pistin uzatılması ve genişletilmesiyle ilgili yaklaşık 2 yıldır bir girişimimiz var. Pistin minimum 600 metre Çaycuma istikametinde uzatılması, mevcut 30 metrelik genişliğin 45 metreye çıkarılması konusunda projelendirilmiş bir çalışmamız var. Bunun bir tarafı kamu yoluyla arazi tahsisi konusunda girişimleri başlatıldı. En kısa zamanda sonuçlanırsa bu havalimanının büyümesiyle ilgili planlamalar mevcut." ifadelerini kullandı.