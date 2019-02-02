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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Turhanlı: "Mesajı aldık"

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri üzerilerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Turhanlı: "Mesajı aldık"

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri üzerilerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi yakalandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Ekibimiz gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. Şok uygulamada şok mesajı gördük" dedi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 mahallede her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve ekibi çalışmaların yanı sıra uyuşturucu uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamada 3 şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, gazete kağıtlarına sarılmış şekilde yaklaşık 4 gram esrar buldu. Olayla ilgili 3 kişi ’uyuşturucu madde taşımak ve bulundurmak’ suçundan gözaltına alındı. Gazete kağıtlarını açan polis ekipleri, kağıtların üzerinde “Zehir Silahı”, “Korkunç” ve “Ceza Mahkemesi” yazılarıyla karşılaştı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, üzerilerinde uyuşturucu madde yakalanan 3 kişiye, ‘Mesajı aldık’ diyerek cevap verdi. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Mesajı aldık! Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına; “zehir silahı” “korkunç” “asliye ceza mahkemesi” gibi yazıları gördük. Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz; uyuma gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti. Pazartesi akşamı 20.21 İncivez Mahallesi’ndeyiz!"

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Turhanlı:

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Turhanlı:

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Turhanlı:

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