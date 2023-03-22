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ZONGULDAK İMSAKİYE 2023: Zonguldak sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Zonguldak ilk sahur ve iftar saatleri

22.03.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak sahur ve iftar saatleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Birçok Müslüman vatandaş, ramazan ayında dini görev olan oruç ibadetini yerine getirmek için gün saydılar. Bu sene ilk sahur ve ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Birçok vatandaş kendi yaşadığı ilin imsakiyesini sorgulamaya başladı. Peki, Zonguldak sahur vakti, imsak saati kaçta? Zonguldak'ta oruç kaçta açılacak?

ZONGULDAK İMSAKİYE 2023: Zonguldak sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Zonguldak ilk sahur ve iftar saatleri

Zonguldak 2023 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri hızla sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 21 Nisan Cuma günü sona erecek. Böylece ramazan 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Zonguldak ilk sahur ve iftar saatleri...

ZONGULDAK'TA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Zonguldak'ta ilk sahur saat 05:19'da yapılacak.
24 Mart Zonguldak sahur saati 05:17
25 Mart Zonguldak sahur saati 05:15
26 Mart Zonguldak sahur saati 05:13

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ZONGULDAK'TA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Zonguldak'ta ilk iftar saati 20:35 olarak açıklandı.
24 Mart Zonguldak iftar saati 20:36
25 Mart Zonguldak iftar saati 20:37
26 Mart Zonguldak iftar saati 20:39

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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