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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3D yazıcılarla maske üretiliyor! 'Gurur verici'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bilim sanat merkezinde, tasarlanan yazılımla birlikte 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ereğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları ön protokolün artından 3D yazılım ile siper maske ve solunum maskesi üretmeye başladı. Kodlama, Robotik ve İnovasyon öğretmeni Taylan Çağatay Akın tarafından yapılan yazılım ile 7 adet 3D yazıcı makineyle 2,5 saatte 1 solunum maskesi üreten BİLSEM'de öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları inceledi. BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, maskelerin üretim aşamasıyla ilgili bilgi vererek, ‘’İhtiyaç halinde çalışmalarımızı daha da artırabileceğiz. Yüz koruma maskesi şu anda seri şekilde imal ediliyor. Bunun maliyeti 75 kuruş civarında. Normal maskenin üretimine de devam ediliyor. Diğer okullardan gelecek olan yazıcılar ile birlikte üretim miktarını arttıracağız" diye konuştu.

‘GURUR VERİCİ’

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, geliştirilen yazılımı diğer okullarla da paylaşacaklarını, üretimi artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu malzemelerin hastaneden kabul görmesi gerekiyor. O zaman diğer okullarımız da bu üretime başlayacak. Arkadaşlarımız devlet hastanesi ile görüşme halindeler. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli maske

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