Zonguldak- İstanbul yolunda heyelan! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Zonguldak- İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi. Dev kayaların yola düşmesi sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Bu sırada yoldan geçen Karayollarına ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

HEYELAN ÖĞLEN SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

