HABER

Zonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki Çukur kavşağında meydana geldi. Ender Aktaş (28) yönetimindeki 67 AJ 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Havva Aktaş (60) ve Fatma Kurubaş'ın (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Ender Aktaş ile yanındaki Enes Aktaş (14), Esma Aktaş (34) ve Ekin Aktaş (5), ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ailenin memleketleri Gümüşhane'yi ziyaret ettikten sonra Zonguldak’a dönmek için yola çıktıkları, yolda da kazanın yaşandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralıZonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralıZonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralıZonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralı

PARTNERİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleriİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleri
Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından düşen işçi yaralandıKocaeli’de inşaatın 3’üncü katından düşen işçi yaralandı
Otobüse çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandıOtobüse çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.