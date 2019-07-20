Zonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Gökçebey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki Çukur kavşağında meydana geldi. Ender Aktaş (28) yönetimindeki 67 AJ 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Havva Aktaş (60) ve Fatma Kurubaş'ın (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Ender Aktaş ile yanındaki Enes Aktaş (14), Esma Aktaş (34) ve Ekin Aktaş (5), ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ailenin memleketleri Gümüşhane'yi ziyaret ettikten sonra Zonguldak’a dönmek için yola çıktıkları, yolda da kazanın yaşandığı belirtildi.

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