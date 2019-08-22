Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak' \u0131n Kozlu il\u00e7esi Ta\u015fbaca mahallesinde d\u00fcn gece meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev kullan\u0131lmaz hale geldi. Yakla\u015f\u0131k 20 ki\u015fi sokakta kald\u0131..Ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Karakol \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 kanl\u0131 kavgaCelal Bayar, vefat\u0131n\u0131n 33. y\u0131l\u0131nda mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda an\u0131ld\u0131Nev\u015fehir'de tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerinin zorlu ya\u015fam\u0131
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