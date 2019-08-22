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Zonguldak Kozlu' da heyelan; 6 ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde  dün gece meydana  gelen  heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak' ın Kozlu ilçesi Taşbaca mahallesinde dün gece meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 20 kişi sokakta kaldı..

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