Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ oeprasyonu: 7 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

