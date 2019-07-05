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Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye getirildi

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Temmuz'da Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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