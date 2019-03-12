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Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 8’i eski askeri öğrenci 10 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si muvazzaf asker, 8’i eski askeri öğrenci 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

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