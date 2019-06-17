Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 4 gün önce Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3’ü aktif asker, 3’ü ihraç asker, aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 10 kişi gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilmişlerdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



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