Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alıntı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

