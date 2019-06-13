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Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3’ü aktif görevde, 3’ü meslekten ihraç toplam 6 asker ile öğretmen ve mühendislerden oluşan 4 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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