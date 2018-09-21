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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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