HABER

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendiMaçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi
İzmir'deki kazada korkunç detay!İzmir'deki kazada korkunç detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İzmir'deki kazada korkunç detay!

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.