Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, teğmen M.D., astsubay O.A., mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. tutuklanırken, astsubay M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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