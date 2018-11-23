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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen E.K, O.İ, S.Ö, Ş.Y, T.A, T.K, Y.U, İ.Ç, M.İ.D, M.E ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Kasım'da Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kripto TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

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