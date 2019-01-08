Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Osmaniye ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu S.M, A.K, N.Ç, M.M, H.Y, B.A, T.A. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, B.A, T.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

