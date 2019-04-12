Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı kadın 23 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu iddia edilen 6'sı kadın 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye getirildi.

Bu arada hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da, Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alınmıştı.

